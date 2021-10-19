女大學生藏武器罪成判囚提上訴　質疑裁判官考慮警誡前證供判刑 (15:51)

上訴人劉曉敏（24歲），答辯人為律政司。上訴方稱，警員於警誡前曾問上訴人管有的波子，以及疑為發射器的「彈弓杯」的用途，上訴人回答前者用來自衛，後者則射波子。裁判官裁決時認為不應依賴警誡前證供，但仍指出，上訴人將「彈弓杯」用作「射波子」，上訴方稱，公道而言也不應考慮警員事前的查問。

上訴方亦指稱，警員作供時偷看記事冊，質疑其誠信。此外，負責測試「彈弓杯」發射波子的證人並非專家。

答辯方表示，警員當時警誡後，指着放置地上的波子、「彈弓杯」及頭盔等物品問有何用途，上訴人回答稱「波子自衛，射波子」，其餘物品均用作自衛。答辯方稱，雖然「射波子」欠缺主語，但足以讓裁判官理解是指旁邊的「彈弓杯」。答辯方又指出，警員作供期間翻閱記事冊不理想，但口供一致。