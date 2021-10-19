科大博士生就警放催淚彈索償　律政司質疑透過審訊向警施壓「別有用心」 (15:06)

香港科技大學博士生吳嘉倫前年7月入稟小額錢債審裁處，指稱警方於6月12日集會時無理施放催淚彈襲擊，要求索償。代表警方的律政司早前要求審裁處駁回申索，遭審裁官駁回。律政司其後再到高院提出上訴，上訴今（19日）於高等法院審理。律政司陳辭表示，申索人未能舉證警方有意圖襲擊他，又質疑他將集會自由爭議「移花接木」至襲擊指控，透過審訊向警方施壓，「涉及別有用心嘅情況」。吳嘉倫則反駁稱，他在審裁處已舉證警方未有使用恰當武力，相關爭議可交回審裁處判斷。雙方陳辭完畢，高院法官潘兆童將撰日頒下判辭。
律政司代表陳辭指出，舉證責任在申索人一方，但申索人在供辭明言未能肯定警方在施放催淚彈前有否作警告，僅稱他看不到警方有作警告，新聞片段亦顯示警方有作相關警告；而申索人在事發前10分鐘已知悉前方施放催淚彈，警方驅散行動並非「突如其來」，認為他未能證明警方行動構成襲擊，或涉非法使用催淚彈，故法庭應駁回其申索申請。吳嘉倫則爭論，他已列舉新聞片段、供辭、各地警方武力守則等證據，指證警方未必使用恰當武力，該指控是否成立，應交由審裁處定奪。
另外，就律政司認為申索人就集會自由相關指控應循司法覆核處理，潘官表示，若申索人有足夠理據指控警方襲擊，他仍能選擇循民事途徑索償。