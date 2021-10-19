科大博士生就警放催淚彈索償　律政司質疑透過審訊向警施壓「別有用心」 (15:06)

律政司代表陳辭指出，舉證責任在申索人一方，但申索人在供辭明言未能肯定警方在施放催淚彈前有否作警告，僅稱他看不到警方有作警告，新聞片段亦顯示警方有作相關警告；而申索人在事發前10分鐘已知悉前方施放催淚彈，警方驅散行動並非「突如其來」，認為他未能證明警方行動構成襲擊，或涉非法使用催淚彈，故法庭應駁回其申索申請。吳嘉倫則爭論，他已列舉新聞片段、供辭、各地警方武力守則等證據，指證警方未必使用恰當武力，該指控是否成立，應交由審裁處定奪。

另外，就律政司認為申索人就集會自由相關指控應循司法覆核處理，潘官表示，若申索人有足夠理據指控警方襲擊，他仍能選擇循民事途徑索償。

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