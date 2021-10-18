警拘兩無業巴漢　涉油尖旺盜取酒客信用卡購物 (21:15)

警方今年9月至10月接獲4人報案，指在油尖區及旺角區被偷去財物，其後發現信用卡被盜用。油尖警區重案組人員經深入調查後鎖定目標，昨日（17日）下午採取拘捕行動，在九龍城區和油尖區拘捕兩名分別30歲及37歲巴基斯坦裔男子，涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產。二人報稱無業，持「行街紙」。二人現正被扣留調查。其中37歲被捕男子被控各一項「盜竊」罪及「以欺騙手段取得財產」罪，案件明早於九龍城裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

初步調查顯示，二人趁周末於油尖旺的酒吧區偷取正在休息或醉酒的顧客財物，包括銀包、手機、信用卡和銀行卡。二人其後到九龍區的便利店增值，或購買點數卡等。案件涉及至少56宗非法信用卡交易，涉款約30萬元。有人被盜銀包2至3分鐘後即被盜用信用卡，最大一宗損失金額為9萬。

警務處前助理處長鄔達士（Kevin Woods）上周五在尖沙嘴喝酒後跌倒，兩名非華裔男子上前佯裝攙扶，偷走其銀包及手機。據悉是次被捕的二人並非此案犯案者，但不排除雙方有關連。