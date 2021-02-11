平機會被指無理解僱前總主任上訴得直　官：已付代通知金可不提供解僱理由 (20:05)

法官陳健強在判辭中提及，勞審處稱平機會時任主席陳章明出於報復，以不真實理由解僱在平機會工作22年的林小慧，事前並無通知。但陳官指出，終止合約和互信條款無關，勞審處忽略互信條款是關於僱傭關係，不適用於解僱事宜。

陳官認為，只要符合合約條款，資方可以無理及善變地（capriciously）運用合約權利終止聘用員工，法庭不會考慮當中是非對錯。陳官稱，重要的是平機會一方提到，法庭沒有空間就此加以詮釋，因《僱傭條例》第6及7條列明，涉及以通知或代通知金終止合約的情況，資方有權不具理由地解僱員工。陳官稱，勞審處引用互信條款處理本案是法律上犯錯。

陳官續稱，沒爭議林小慧是依照平機會的備忘守則被解僱，即可最少3個月前通知僱員，或付代通知金以終止聘用該僱員。由於林小慧獲發代通知金，故平機會無需要給予任何解僱原因。平機會所發的解僱信雖然提及理由，但非法例規定，這不影響本案裁決。陳官又稱，勞審處未有清楚充分解釋，平機會單方面解僱林小慧的理由有何不妥。原訟庭遂撤銷勞審處的裁決，雙方同意不將案件發還重審。