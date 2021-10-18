譚得志涉發表煽動文字表證成立　辯方專家：光時意指要香港回歸更理想 (19:47)

梁曉姿認為，控方專家只聚焦於歷史分析，近代的內容只列出前年7月21日中聯辦事件及梁天琦造勢大會的講話。她的報告亦引用Google數據庫作統計，該資料庫存取多達130億中文字，惟陳官多番質疑梁曉姿的研究方法，更稱「中文字單字意思及組合字，可以是兩碼子的事，涉案的8個字，130億有咩幫助？」梁曉姿稱，不認為字眼1000年前的意思，對理解近代意義有何幫助，惟陳官反駁中文字詞歷史悠長，不可否定其歷史意義。

辯方資深大律師蔡維邦引用梁曉姿的報告指出，「光復」可解成將香港一連串未清楚指明的社會問題從政治活動解放出來，如「光復上水」等抗議活動。梁曉姿亦表示，「革命」不一定推翻政權，如美國總統選舉初選候選人桑德斯曾以「our revolution（我們的革命）」 作口號，其意思是氣候、政策等改變。梁曉姿續稱，「光復」或「革命」在近代用語中，基本含義「好闊」，「革命」可解釋為重大改變或變革，而非實際改變。

梁曉姿：劉智鵬將字詞舊義作新義犯語言謬誤

梁曉姿亦反駁控方專家證人嶺大歷史系教授劉智鵬的說法，指出一個字詞原本的意義，不代表最適切的解釋。她續稱，2019年示威者對古代中國用語未必有一樣的理解，而劉智鵬假定字詞不會隨時間改變，說法是不正確。她亦批評劉智鵬把字詞的舊有意思當成新意思，犯上語言謬誤。

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