元朗塌屋九旬婦無大礙　居逾70年曾稱寧死不搬走 (18:37)

警方今午解封現場，惟屋內仍然灰塵滾滾，有屋宇署職員到現場檢查建築結構安全。鄧女士今重返塌屋整理母親物品，提到母親20歲嫁予養父並搬進來，28歲已守寡，住在舊屋至少有70年。她稱舊屋經常有裂痕，不時會叫外孫或外聘維修工進行簡單維修，事發當日母親正發現有灰塵掉落，在客廳致電外孫讓他過來修補，剛掛斷電話天花即倒塌。

鄧女士坦言擔心母親出院後，返回屋外見到一片頹垣敗瓦，「佢自己睇到都心悒，一間屋搞成咁」，又說母親十分緊張屋內祖先牌位，「最緊要個祖先有得食，有香火」。至於廖婆婆未來住屋情況，她指母親習慣獨居，曾多次勸籲母親搬往上水與她同住，均被她拒絕，而母親素來健康較佳，96歲高齡仍能照顧好自己，故希望社會福利署可為母親特快公屋入住。

廖婆婆早前被消防救出後滿身是血，並被送往天水圍醫院治理。鄧女士表示，事發時母親在客廳與外孫通電話，稱屋內有灰塵掉落，要求他幫忙補補，豈料剛掛斷電話天花已隨即倒塌。母親剛好不在倒塌最嚴重的睡房，惟仍被倒下的麻雀枱壓倒膝蓋及心口位置，慶幸經醫院檢查後，發現大部分均是皮外傷，只有頭頂傷口較為嚴重，現已轉往屯門醫院檢查腦部有無受損，據醫護人員透露暫無大礙。

元朗區議員鄧家良表示，廖婆婆居住的村屋為舊式泥磚屋，有幾十年歷史，估計過去數天有颱風又多雨，突然承受不住倒塌。他稱有接獲村民反映，擔心自己居所危險，又指廈村總共有17條村，每條村約有20間類似的相連的泥磚屋。他稱重建該些村屋可能要花費200萬元，惟村民經濟條件有限，未必能負擔。