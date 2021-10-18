中大研糖尿病風險評估新技術　分析「眼底相」準確度達94.4% (19:04)

團隊在研究過程中，分析逾2000個「眼底相」樣本，包括945名本港糖尿病患者、1276名非糖尿病患者，發現以ARIA技術測試糖尿病風險的靈敏度達92%，識別能力達96.2%，整體準確度達94.4%。

負責帶領研究團隊、中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院臨牀研究及生物統計中心主任徐仲鍈稱，以往患者可透過驗血糖確診糖尿病，但屬間接方法，「因為我們未必即時知自己血糖高，直至心臟塞了才發現並求醫」。他又稱糖尿病有年輕化趨勢，「年紀大未必有（糖尿病），年紀輕亦不一定沒有」，他稱透過ARIA技術，測試出0.5水平或以上者，已達中風險，要更留意身體狀況，包括改善飲食和作息習慣。他又希望日後與其他組織合作，讓基層市民透過該技術評估患糖尿病風險。

中大將參與周六（23日）起一連8天在香港科學園的「創新科技嘉年華2021」展覽，屆時市民可以先到先得形式，試用中大研發的ARIA糖尿病風險評估，以及了解其他科研項目。