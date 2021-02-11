譚得志涉發表煽動文字案　控方播梁天琦政治主張　官：點解要喺咁莊嚴嘅審訊播放？ (16:37)

代表控方的署理副刑事檢控專員周天行引述劉智鵬的報告稱，「光復香港」的意思是「修復落入敵人手上的香港特別行政區，不承認香港是國家一部分，將國家政權視為敵人；「時代革命」則是「採取手段造成政府或社會制度改變，造成時代改變，不接受國家或香港特別行政區的改變，企圖以改變政權或社會制度方式，取代現有政權及社會制度」。

控方亦在庭上播放2016年立法會新界東選舉梁天琦造勢大會片段時，《港區國安法》指定法官陳廣池一度打斷及質疑，雙方不爭議有關片段，更稱「點解控方要喺咁莊嚴嘅刑事審訊法庭播放呢位人士嘅政治表述？」

辯方資深大律師蔡維邦盤問劉智鵬時稱，2016年後香港社會曾出現「光復」的字眼，如光復上水、光復屯門等，質疑其意思不是失去東西或地方。惟劉智鵬不同意，反指出有大量詞彙可使用，如反對、抗議等字眼。

辯方續舉出法國大革命、工業革命等例子，指出「革命」一字在不同時候有不同意義，劉智鵬指出「時代革命」是基於「光復香港」的前設下，且此8個字是梁天琦參選時首次使用，故有清晰的政治語境。劉智鵬亦同意辯方所指出，他在梁天琦參選至2019年期間，沒有就「光時」口號作出語境分析，其報告是引用警方的數據。