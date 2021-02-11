陳同佳涉殺女友潘曉穎　潘母周三開記招促現場致電投案　邀鄧炳強蕭澤頤等出席 (15:07)

潘母表示，台灣政府早已公開投案的聯絡電話，並給予香港警方、管浩鳴、陳同佳及其父母，惟陳同佳一直沒有投案，「仲諸多藉口，有電話佢哋又唔去打」。她說，周三會準備一個電話，當中有投案電話號碼，「畀殺人兇手陳同佳，當住全香港人面前即場打呢個電話投案」，正如他出獄當日，在管浩鳴陪同下當着全香港人面前許下會投案的承諾。

她說，早前表示很害怕會遭陳同佳殺害，認為需要警方保護，但至今警方未聯絡或關注其人身安全。她表示，中聯辦主任駱惠寧經常關心基層市民，「既然特區政府無能力解決陳同佳殺人案，𠵱家希望駱主任抽啲時間出嚟協助，同埋盡快解決呢單殺人案」。

管浩鳴︰不會出席周三記者會

管浩鳴回應稱周三不會出席。他表示：「相信大家都清楚台灣方面暫時不同意簽發入境證給（陳）同佳回台自首。台灣律師在早前已代表同佳向有關部門表示回台自首的意願，暫時未有進一步消息。」

保安局長鄧炳強早前接受有線新聞專訪，被問到潘母希望與陳同佳對話，保安局會否從中協調。他說，在這件事上保安局沒有角色，一個人是否願意見另一個人，法例上沒有要求。對於市民在街上碰到殺人犯會感害怕，他說：「你每個人個心點諗，我好難控制，香港有好多殺人犯，坐完監出嚟，都係一個人嚟㗎，都係要正常生活㗎。」被問是否要大家原諒陳同佳，鄧炳強稱，他在香港的罪行已經完結，他已服刑。