劉國勳促先建北環支線　配合河套區發展 (15:43)

考察團首站為香園圍口岸。《施政報告》提出興建5條鐵路，當中提出將北環線從古洞站東延，連接東面多個地點，當中包括香園圍。劉國勳表示，北環線東延支線覆蓋香園圍、坪輋及打鼓嶺一帶，將來容納約20萬人口，若採用輕鐵接駁各區，擔心承載力不足，認為最理想是地鐵，可接駁內地鐵路。

至於北環線另一條連接內地皇崗、河套及洲頭等地的支線，劉國勳稱河套區正在施工，加上內地皇崗站已建好，亦有鐵路接駁，隨時可以運作，內地皇崗站更已預留位置供香港鐵路接駁，故認為該段支線可先興建，由皇崗連接港深創科園及洲頭，以便優先發展港深科技園及新田科技園等地。他認為支線可以較北環線主線更早落成，將來在河套工作的市民可以乘鐵路至洲頭，再乘接駁車到新田或古洞。

對於政府建議縮減沙嶺超級殯葬城規模，劉國勳認為可將整個靈灰安置所搬遷到粉嶺何家園，與和合石集中處理，沙嶺則可騰出土地以興建大學城及醫療設施，對整區發展更適切。

打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明認為，政府建議用20年時間發展新界北時間是太長，「骨頭打鼓都未見到條鐵路」，認為應該加快，又稱區內堆填區有氣味問題，應叫停擴建工程，釋放土地發展，建議「燒垃圾唔好再堆填」。另外她亦反對將屠房遷往香園圍口岸一帶。