警方西區打擊非法收債拘9人 (18:31)

西區警區刑事總督察黃宇徽稱，警方在過去一星期在區內進行一系列代號「寒澤」的反非法追債行動，在本月11日至16日期間，西區警區刑事部聯同警民關係組及軍裝部派出過百警員，從執法、宣傳教育及提升物管人員警覺性三方面打擊非法收債活動。

西區警區刑事部以涉嫌刑事毁壞、刑事恐嚇及藏有攻擊性武器等罪，拘捕9名年齡介乎25至59歲的男女，懷疑他們與區內8宗包括以淋油、恐嚇信甚至登門追數等方式非法收債的活動有關。行動中，警方檢獲一批可用作破壞的工具及一批武器，不排除部分被捕人有三合會背景。事主早前分別因投資、商務或私人理由在網上借貸，據悉其中最大一宗案件涉款達500萬元。

另外，西區警民關係組過去一星期在區內公眾地方派發超過4000張傳單，以提高市民及保安員對非法追債及借貸的警覺性；同時派出便裝警員進行超過50次突擊檢查行動，識別大廈保安漏洞。

警方留意到有不法分子以互聯網及社交網站平台向市民無牌放債，呼籲市民借錢時要選擇有信譽的放債人，留意債務條款及個人資料會否被不法利用；又提醒債主不應以過分滋擾以至恐嚇的方法追債。