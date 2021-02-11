23條立法竊國家機密罪豁免記者否？　鄧炳強：不因身分職業獲豁免　陳朗昇：國家機密定義仍不清 (17:45)

鄧炳強接受有線新聞專訪，報道提及在2003年，時任保安局長葉劉淑儀就竊取國家機密罪，為記者收窄適用範圍，更精確地釐定為透過「違法取覽」取得的受保護資料。葉劉淑儀今就鄧炳強的說法回應本報查詢，稱「當然不可以說是記者獲得豁免」，強調法律面前人人平等，是法治重要原則。她認為，當年就23條立法提出的修訂，「可能已經過時」，不適用及不能作準，現在需要重新檢視，「再攞當年的修訂去問鄧局長都不適合」。至於如何釋除新聞界疑慮，她說待政府有條文便會諮詢。

記協主席陳朗昇表示，由2003年的23條立法過程至今18年，內地對國家機密的定義仍然不清晰，包括疫情和經濟數據都可被視為國家機密。對於鄧炳強說，任何人都不會因身分職業獲豁免，陳朗昇指出記者不是要有特權，而是因為記者有專業知識、對社會的了解，透過取得資料報道給公眾，所以才需要豁免，並強調若記者亂來，都會受法律規範。他認為，政府要說服全世界和全港市民，在23條下是否仍有新聞自由。

至於鄧炳強稱，若市民對23條立法有不同看法，會在立法會反映出來，陳朗昇質疑鄧炳強是掩耳盜鈴，因為對23條有憂慮的市民，其民意代表已不在議會，他認為政府要行多步，考慮他們的憂慮。