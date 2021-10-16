七一集結案胡志偉陳皓桓等判刑　官：明知警反對仍盡可能煽惑他人遊行 (15:54)

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法官游德康指出，隨著警方執法後，社會局勢自2020年漸趨平穩，是次參與遊行人數亦減少，但仍存有不穩定因素，尤其是《港區國安法》實施初期，故此法庭須判處阻嚇性刑罰，即時監禁是唯一選項。由於陳皓桓、曾健成及胡志偉均有在會上發言，煽惑罪以監禁18個月為量刑起點，無發言的徐子見則以12個月作起點。

法官續稱，雖然遊行歷時僅約4至14分鐘，但若非警方及時到場執法，遊行將會持續，即使規模相對較小，爆發暴力的風險仍存在。當日陳皓桓擔任領導及發言角色，舉行或組織罪以18個月作量刑，徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮以12個月作量刑。陳皓桓及梁國雄另面對的參與罪則以15個月為量刑起點。

法官考慮量刑時，除給予7名被告認罪的三分一扣減，另考慮徐子見需長期注射胰島素、梁國雄的冠心病病情，以及除陳皓桓外，其餘6人過往對本港的貢獻，各人面對的每一控罪都可獲酌情扣減2個月。

至於正因其他案件而服刑的陳皓桓、朱凱廸及梁國雄，法官指稱3人在短時間內屢次犯案，又指出相信加刑亦無法阻止梁國雄繼續堅持以自己方式表達意見，但為免被告重複受罰，連同考慮梁國雄的健康狀況，將3人的部分刑期分期執行。