去年七一集結案　胡志偉梁國雄陳皓桓等7人囚6至12月 (10:27)

7人刑期如下：

陳皓桓：判囚12個月，其中3個月與之前案件的18個月刑期分期執行，總刑期為21個月

曾健成：判囚10個月

徐子見：判囚6個月

胡志偉：判囚10個月

朱凱廸：判囚6個月，其中2個月與之前案件的6個月刑期分期執行，總刑期為8個月

梁國雄：判囚8個月，其中1個月與之前案件的22個月刑期分期執行，總刑期為23個月

鄧世禮：判囚6個月

認罪的7人為陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄和鄧世禮，當中只有曾健成和鄧世禮獲准在判刑前保釋外出，其餘5人正因其他案件而服刑或還押中。同案的陳榮泰不認罪，排期於明年6月開審。

陳皓桓、曾健成、徐子見及胡志偉承認去年6月30日在終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人，明知而參與一個未經批准的公眾遊行。陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮，承認在灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，舉行或組織一個屬未經批准集結的公眾遊行。陳皓桓及梁國雄另承認明知而參與未經批准集結，徐子見、胡志偉、朱凱廸及鄧世禮的同一控罪則存檔法庭。