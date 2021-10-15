上海市政協李可莊櫃員機偷2100元罪成　官拒接納因酗酒忘記通知銀行 (20:37)

被告李可莊（51歲）報稱公司董事，被控於2020年6月11日，在中環雲咸街南華大廈地下中國銀行櫃員機，偷竊屬於黃澤明的現金2100元。辯方求情表示，本案令被告留有案底已是最大懲罰，冀法庭輕判。

朱官認為辯方早前呈上被告的精神科報告，與庭上口供有矛盾之處。精神科報告指出被告曾向精神科醫生表示當日銀行已打烊，因趕赴約會未及時報警，其後因酒醉遺忘此事。不過，被告在庭上稱未有為意銀行仍未關門，盤問下又承認知悉銀行有24小時熱線，曾打算致電惟最終忘記。朱官稱，現今人人都有手機，被告若想交還款項，大可使喚其私人助理代為致電，並表示精神科報告僅指出被告經常飲酒，但在新型冠狀病毒疫情後已減少飲用，並未指出被告有因酗酒而善忘的問題。朱官質疑若真如此，被告難以營運年賺千萬的公司、推動滬港經濟發展，故拒絕接納報告內容及其證供。

朱官續稱，從櫃員機閉路電視片段可見，被告將提款卡插入櫃員機前已有現金遺下，他曾兩度回頭望向事主，惟選擇將該筆現金放在櫃頂，在提取自己的現金後將兩筆錢二合為一取走，裁定被告有意圖偷走現金並罪成。