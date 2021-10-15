高院同意為公眾利益將壹傳媒清盤　稱做法公正公平 (17:50)

財政司長由資深大律師余若海代表，壹傳媒沒有律師代表到庭。余若海表示，壹傳媒的董事已辭任職務，而且公司停止運作，為了保障公眾利益，以及僱員和股東的利益，須將壹傳媒清盤。

余若海提到，壹傳媒仍持有龐大資產，包括在港有逾7000萬元現金及物業等。他續稱，壹傳媒虧損達2.47億元，而其無形資產值6.58億元，員工欠薪涉款1.2億元。

陳官頒下的判辭表示，初步審視後，同意為了公眾利益，須將壹傳媒清盤，做法亦屬公正公平。判辭指出，公司自9月起管理真空，沒有董事處理清盤。另外，公司未有公開向黎智英還款事宜，並有可疑轉帳，提及早前復牌後公司股價大幅上升五成。加上公司似乎難以償還債務，陳官認為公司沒有足夠業務經營，而它正出售在台灣的業務，為了公眾利益應由清盤人接管及處理業務。

陳官認為基於上述原因，法庭有迫切性委任清盤人處理資產、處理因科技園收回壹傳媒用地的事宜，以及就出售台灣和本港業務洽談等。陳官又稱，公司雖較早前被搜查，惟不肯定還有否更多文件資料位於其他物業，故有必要保存該些資料。