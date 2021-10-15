3前區議員涉違限聚罪脫　官：未能肯定作供警證辭可靠 (19:00)

已解散的學生組織賢學思政去年10月在荃灣擺街站，聲援當時在內地扣押的12港人，時任區議員謝旻澤、陳劍琴及梁國豪到場，被指違反當時的4人限聚令，3人被票控參與受禁群組聚集受審，今（15日）在西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官屈麗雯指稱，作供警員距離街站20至30米觀察，視線亦被途人及建築物阻擋，加上其供辭有矛盾，認為不能肯定證辭是否可靠。陳劍琴形容判決「正常」，且證明警方時常濫發告票，造成不公。
控罪指稱，前荃灣區議員謝旻澤和陳劍琴於去年10月24日在荃灣路德圍停車場外，參與受禁群組聚集，前離島區議員梁國豪則被指同日在荃灣地皇廣場外參與受禁群組聚集。
屈官判刑時表示，控方唯一目擊證人、警員20349觀察街站的距離並不短，他亦未能解釋路人及大廈是否阻擋其視線，僅「重重複複」稱「唔知道個圖係立體」。被問到街站工作人員的衣著及性別、是否有遲到早退等，他僅稱「唔記得、唔清楚」；另外，梁國豪自辯稱當日下午4時05分至6時曾離開現場，警員則強調4時45至55分見梁國豪曾出現，但又重申未有「特登望住一個人」，屈官質疑其證供有矛盾，證人亦難以「一己之力」觀察十多人，並清楚見到每一個人的動作，故認為未能肯定其證辭可靠，而控方另一證人並非目擊證人，對法庭幫助不大，終裁定3人罪名不成立。