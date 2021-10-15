3前區議員涉違限聚罪脫　官：未能肯定作供警證辭可靠 (19:00)

控罪指稱，前荃灣區議員謝旻澤和陳劍琴於去年10月24日在荃灣路德圍停車場外，參與受禁群組聚集，前離島區議員梁國豪則被指同日在荃灣地皇廣場外參與受禁群組聚集。

屈官判刑時表示，控方唯一目擊證人、警員20349觀察街站的距離並不短，他亦未能解釋路人及大廈是否阻擋其視線，僅「重重複複」稱「唔知道個圖係立體」。被問到街站工作人員的衣著及性別、是否有遲到早退等，他僅稱「唔記得、唔清楚」；另外，梁國豪自辯稱當日下午4時05分至6時曾離開現場，警員則強調4時45至55分見梁國豪曾出現，但又重申未有「特登望住一個人」，屈官質疑其證供有矛盾，證人亦難以「一己之力」觀察十多人，並清楚見到每一個人的動作，故認為未能肯定其證辭可靠，而控方另一證人並非目擊證人，對法庭幫助不大，終裁定3人罪名不成立。