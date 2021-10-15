海關搗灣仔健身室　拘4男涉禁錮威迫5人簽合約 (18:35)

涉事健身室位於灣仔軒尼詩道188號樓上一單位。4名被捕男子年齡23歲至39歲，包括兩名董事及兩名職員，涉嫌違反商品說明條例。他們被黑布蒙頭押上私家車帶走。5名事主包括3名學生，年齡18歲至36歲，共簽署約11萬元合約，部分人合約金額達5位數。

海關早前接獲5名事主報案稱，途經健身室樓下時遭銷售員截停，他們未有理會。惟銷售員跟着事主，再利用事主同情心，邀請事主到健身室「蓋個印」，並稱完成後職員才可吃飯。事主跟職員到健身室，然後被安排做身體檢查，檢查後事主被指身體有問題，職員要求他們填寫問卷，並交出身分證，記下姓名、身分證號碼、電話及地址等，並要求事主在平板電腦上的電子表格簽署。

事主一旦簽署，職員便指稱所簽署的是健身室會籍合約，並要求他們即時付款；如事主拒絕，他們會鎖上門不讓事主離開，或威脅他們會到其住址「上門收數」。事主又被要求展示網上銀行戶口，讓職員查看結餘，甚至帶職員到銀行即場過數。當事主在無助下就範付款，職員會要求事主脫下口罩，讀出一段預錄稿件，拍下影片表示自己自願購買會籍。完成後他們從未獲發任何收據或合約副本。

海關不良營商手法調查第二組指揮官黃志聰指出，涉事健身室營業一年多，沒有分店，事主在健身室被困一個小時至多個小時，當中僅一人追討後獲部分退款。