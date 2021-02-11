海關檢228噸走私澳洲龍蝦市值1.8億　拘7名主腦 (17:14)

另外，海關聯同內地海警等多個執法機關7至9月間採取聯合行動，偵破3宗走私龍蝦案，拘捕13名男子，並檢獲5300公斤懷疑走私龍蝦，市值約420萬港元。

海關有組織罪案調查課監督李豔萍指，自去年10月內地對澳洲出口的龍蝦實施新檢疫規定，一個月後澳洲停止向內地出口龍蝦後，海關評估後，相信會有走私集團為龐大利益將澳洲龍蝦由本港偷運往內地。資料顯示，在上述檢疫規定生效前，本港每月約共進口120噸澳洲龍蝦，生效後飆升逾倍至260噸。

本港海關深入調查龍蝦進口商，發現有進口商懷疑虛報或漏報進口龍蝦數量，於是採取行動。海關動員逾百人員，本月12日突擊搜查港九多區10間龍蝦進口商，拘捕7名公司董事，懷疑他們為案中主腦，所涉未有申報的澳洲龍蝦多達228噸，市值約1.8億。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。李豔萍指，海關發現10間涉案公司大部份在新檢疫規定生效後始開始進口澳洲龍蝦，部份為空殼公司，正調查該批公司進口後龍蝦的去向。

自本年7月，海關發現走私集團會先將龍蝦由澳洲空運到本港儲存倉，待時間成熟再運往海邊，經漁船偷運往內地。當龍蝦到達內地後，會再經廣州及深圳的機場、或內地水產市場，以空運或陸路運往中國各地。有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官黃貞富指，行動中搗破兩個走私集團所採用的路線及手法完全不同。