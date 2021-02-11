以性愛片勒索女子200萬元　兩男裁勒索及欺詐罪成 (17:34)

兩名被告分別以代號W.Y.L.M.及K.D.D.H.稱呼，兩人被指於前年7月31日至去年1月2日，以恫嚇方式不當地要求女事主X交出200萬元；首被告另被控一項欺詐罪。法庭亦頒下命令，禁止任何人發布能識別X身分的資料，包括姓名、職業及被告與事主的關係等，X亦獲准使用屏風作供。

法官祁士偉裁決時稱，雖然首被告沒有親自與X接觸，但次被告是聽取首被告的指示行事，如發送電郵予X前，曾問及首被告的意見。而次被告承認電話的資料屬於其本人，反映兩被告有溝通及共同犯案。

祁官指出，X於2019年收到由次被告發送的電郵，其後將影像交予警方，並向法庭申請禁制令，禁止公開影像。惟次被告發電郵給X的律師，稱會遵守禁制令，但同時提到陳冠希涉及的裸照事件，表示將來或有不可預見的事發生。祁官稱，該電郵是寄往X的公司電郵，並同時發送給他人，證明他們有意圖把影像傳送予他人。

兩被告其後於2020年1月2日與X的代表律師會面，並曾在電腦插入一隻USB及刪除當中的影像。兩人同日在律師樓內被捕，首被告的背包中發現另一隻USB，內有相同的影像及未傳送予X的影像，顯示被告有意欺詐，故裁定兩人罪成。