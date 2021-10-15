理大學生會：民主女神像現裂痕需修補　不日重歸原址 (17:38)

本港多間大學都有民主女神像，其中由美籍華裔雕塑家陳維明製作的民主女神像，現安置在中大，他另一作品為刻畫天安門屠殺的浮雕，則落戶嶺南大學。支聯會亦曾製作民主女神像，存放在城市大學、浸會大學及理大。理大原有兩座民主女神像，其中一座以石膏製作，已於2019年反修例示威後丟失，剩下另一座以尼龍纖維製作的民主女神像，原放在理大學生會大樓內。

支聯會清盤人蔡耀昌表示，經過港大要求移走國殤之柱一事後，安放在其他大學的民女和雕塑的擁有權亦有待確定，例如在中大的民女及嶺大的浮雕，是否仍屬於陳維明，由支聯會製作的民女，其擁有權又是否已轉移至校方，他稱這些都需要翻查資料再確認。

本報向多間大學查詢有否計劃移走與六四事件相關的展品。嶺南大學回覆，會不時檢討校園的風險管理，有需要時會考慮以適當措施消除隱患，以保障大學的整體利益。

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