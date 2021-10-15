22月女嬰腦出血周身瘀不治　保母及男友認虐兒　曾兩度以狗鏈鎖女嬰 (16:28)

無業女被告柯靜雯（34歲）和報稱地盤工人男被告蕭國偉（30歲），被控於2019年1月至6月20日期間，在洪水橋田廈路新生村一單位內，對22個月大柯姓女嬰負有管養責任，故意虐待或忽略該女嬰，相當可能導致她受到不必要的傷害。

剖屍報告指出，女嬰身上有34處新近瘀傷及36道傷痂，遍佈頭部、胸部和腳部等，腦內有蛛網膜下腔出血及腦水腫，主要死因是頭部受傷。

案情指出，兩名被告育有3名年齡介乎5個月至8歲的子女。柯靜雯自2018年起，替友人照顧其約3歲幼子及約一歲肇事的女嬰，男童翌年起由社署安排寄養。友人起初稱會即日接回女嬰，但她約於5月就再沒出現，亦無給予生活費。

兩名被告於警誡下承認曾用手或藤條多次虐打女嬰。事發前一天，兩人帶同女嬰到粥店吃晚飯時，女嬰並無表面傷勢，柯靜雯稱女嬰其間曾跌倒地上，而蕭國偉認晚飯前虐打女嬰。晚飯後女嬰發出聲音，蕭國偉擔心她嘔吐，替她檢查口腔。女嬰凌晨時一度面色蒼白和沒有反應，直至她吐出痰液後才好轉，之後送院治理。

柯靜雯的長女指稱，兩人不滿女嬰時會打她，並目睹女嬰被打至口部流血。她亦見過柯靜雯以狗鐵鏈，綁着獨留在家的女嬰腰間。案發前，蕭國偉發信息予柯靜雯稱，「轉頭你返嚟搞柯兒（女嬰）……啱啱我差啲就殺左佢……」，而柯靜雯又提及「打X到佢X街」。