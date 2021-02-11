中六生管TATP炸藥判勞教中心　官寄語「入去乖乖哋」 (16:58)

前年11月，明愛馬鞍山中學兩名學生涉在校內保管含烈性炸藥TATP粉末，被控管有爆炸品等罪，一名中四生早前被裁定管有爆炸品罪名不成立，中六生被裁定兩項管有爆炸品及一項無牌管有彈藥罪罪成。法官今（15日）在區域法院判刑時稱，辯方早前的報告指出被告患抑鬱，擔心其狀況不適合進入勞教中心，惟懲教最新的報告維持原本建議，法官遂按建議判被告入勞教中心，寄語他要與懲教人員好好合作，「想早啲出嚟見返媽咪，入去乖乖哋，唔好再做愚蠢嘅行為」。
法官郭啟安判刑時引述懲教報告稱，被告黎文光（20歲）表現合作，對干犯控罪感後悔，另因連累同案的中四生感歉意。其母的求情信指出，因兒子犯案而患抑鬱，相信兒子已有深刻教訓。雖然被告公開考試成績欠佳，但獲台灣一大學取錄，可升讀電子遊戲設計，惟因本案無法成事。
郭官稱，被告已被還押4個月，相當於半年刑期，算是「額外懲罰」，認為他已汲取教訓及有足夠的阻嚇作用。郭官又稱，控罪嚴重，若證明被告使用涉案爆炸品破壞社會安寧，會毫不猶豫判處即時監禁。惟本案情節與同類案件相較輕微，且沒有證據證明被告在非法集結或暴動現場使用涉案的爆炸品，故接納懲教報告，判被告入勞教中心，更稱相信他可趕及明年往台灣升讀大學。