中六生管TATP炸藥判勞教中心　官寄語「入去乖乖哋」 (16:58)

法官郭啟安判刑時引述懲教報告稱，被告黎文光（20歲）表現合作，對干犯控罪感後悔，另因連累同案的中四生感歉意。其母的求情信指出，因兒子犯案而患抑鬱，相信兒子已有深刻教訓。雖然被告公開考試成績欠佳，但獲台灣一大學取錄，可升讀電子遊戲設計，惟因本案無法成事。

郭官稱，被告已被還押4個月，相當於半年刑期，算是「額外懲罰」，認為他已汲取教訓及有足夠的阻嚇作用。郭官又稱，控罪嚴重，若證明被告使用涉案爆炸品破壞社會安寧，會毫不猶豫判處即時監禁。惟本案情節與同類案件相較輕微，且沒有證據證明被告在非法集結或暴動現場使用涉案的爆炸品，故接納懲教報告，判被告入勞教中心，更稱相信他可趕及明年往台灣升讀大學。