擬為中槍曾志健急救　理大博士生認非法集結囚一年 (13:37)

被告邱宏達（28歲）聞判刑後表現平靜，步入囚室前亦有向旁聽者揮手。區域法院暫委法官李志豪判刑時稱，當日示威者以「十一國慶」為藉口在荃灣等地集結，可見事件有預謀。呈堂片段亦可見，部分示威者向警方防線投擲雜物。即使示威者迫使警方後退，眾人也無離開之意，令事情變得更嚴重，針對個別警員用上武器，可幸有關警員傷勢不太嚴重。而案情亦提及被告沒有使用武力，或向警方投擲磚塊。

李官續稱，辯方提及希望考慮緩刑處理，並引述案例，但他認為案例中的人是對社會有所貢獻。即使辯方提到被告被捕後，仍努力不懈完成博士學位，希望以其專長貢獻社會，但李官形容是「談不上特別之處」。即使判處監禁，或對被告報讀更高學歷有影響，但李官認為，被告犯案時應已有所考慮，且每一名犯罪者都會有不同程度的影響。李官以24個月為量刑起點，考慮被告參與程度較低、個人背景及認罪扣減後等因素，判處12個月監禁。