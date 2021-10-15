男生向警擲燃燒玻璃樽罪成還押候判 (14:08)

法官指出，控方指稱男子X在深水埗大埔道56號後巷向警方投擲燃燒中的玻璃樽，導致行人路起火，本案爭議在於男子X是否就是被告鄭永揚（現年21歲）。

法官稱，高級督察葉金輝（音譯）的證供最受爭議，因他是唯一堅稱被告正是縱火的男子X，惟他在距離約40米外觀察X的衣著僅約30秒，當時在狹窄的後巷內有近百人穿相近的深色衣著及背囊，加上葉金輝一度被掟磚，情況混亂下曾發射兩枚橡膠子彈及分心制服另一名示威者，即使他誠實道出一切，仍然不能穩妥地憑其辨認證供去推斷被告為縱火者。

經反覆翻看閉路電視片段後，法官發現涉案後巷不長，X投擲涉案玻璃樽後向大埔道方向逃走，與被告被截停位置相同，兩者的裝束亦脗合。物品方面，被告外套內的白色碎布與涉案玻璃樽內的碎布相似，其背包內有一件上衣亦沾上與玻璃樽內相似的高度易燃溶劑，上述已為有力的證據以推論被告正是縱火者。