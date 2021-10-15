前賢學思政成員朱慧盈獲高院批准保釋 (11:44)

控罪指稱，王逸戰（20歲）、陳枳森（20歲，學生）和朱慧盈（18歲，學生）於去年10月25日至今年6月16日期間，一同串謀和黃沅琳及其他人，串謀在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，旨在顛覆國家政權，即推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，以及中國中央政權機關或者香港特區政權機關。被告黃沅琳（19歲，學生）被控以相同控罪。

4人由大律師黃宇逸等代表，律政司代表為高級檢控官李庭偉。身穿白色襯衫、戴黑框眼鏡的黃沅琳，連同另3人一同申請保釋。李官強調，准許朱慧盈保釋，不代表日後她審訊或定罪後判刑如何，並指出控方證據不弱。散庭後有旁聽者高呼「頂住呀」及「黃沅琳，我愛你」。

朱慧盈保釋條件如下：

．1.5萬元現金擔保

．父親作1萬元人事擔保

．須居於報稱地址

．每晚遵守宵禁令、每日到警署報到

．不得直接或間接干犯任何國安法或其他所有罪行

．不准接受媒體訪問、在社交網站發表言論或聯絡任何外國官員

案件於11月3日再訊，以準備文件轉介至區域法院。