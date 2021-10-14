江迅家屬質疑院方耽誤救治　仁濟：會與家屬會面解釋 (23:16)

仁濟醫院回覆指，院方為死者的去世感到十分難過，向病人家屬致以深切慰問。醫院發言人表示，明日將安排醫護團隊向家屬詳細講解救治病人的情況，以及提供所需協助，會將有關個案轉介死因裁判官跟進。

江迅的妻子對本報表示，仁濟醫院病人聯絡主任今日主動聯繫她，要求明日和家屬見面，了解情況。她說，家屬對於江的離世仍然無法接受，並譴責院方在病人入院12個小時才見到主診醫生，認為耽誤了最佳治療時機。江迅的女兒梁菲在微博發文，表示要為父親討回公道。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉代表協會在微博發文表示，對江迅的辭世深表沉痛及哀悼，並向其家人致以最深切慰問。而港大深圳醫院院長盧寵茂表示，他兩周前曾在港與江迅會面，接受其訪問，雙方面談超過一小時。盧形容，江迅當日狀態良好，對於他突然離世感到震驚，願他安息。

江迅，原姓梁，1947年出生於上海，籍貫廣東番禺，1968年在安徽務農，1974年起在上海從事文學和新聞工作20餘年，1994年移居香港，任《亞洲週刊》資深特派員，其後升任副總編輯至離世。