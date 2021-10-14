高志活擬遷國殤之柱至歐美展出　批港大要求移走雕塑「羞恥」 (18:47)

高志活接受「有線新聞」訪問稱，大學一般主張自由、學術討論，對於港大要求移走紀念六四的雕塑，他認為這是羞恥的事。他說，如果大學不想擺放《國殤之柱》，他們需要幾個月時間去準備移走。他重申，希望將《國殤之柱》留在香港，但不肯定是否可以繼續留下，稱雕塑或許基於《港區國安法》而不能留在香港或被視為違反國安法。

被問《國殤之柱》的下一站，高志活透露可能是美國或歐洲。他又說一旦雕塑被破壞，希望大家盡力收集碎片，認為這有象徵意義，甚至可用來創作新的雕塑。他認為社會討論有助守護公眾對天安門事件的記憶，又認為若雕塑被破壞是極之殘酷的事，中國不應這樣做。他並表示不會放棄再創作新的《國殤之柱》。

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