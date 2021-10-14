殺的士司機疑犯南丫島落網　警獲市民舉報榕樹灣士多外拘疑兇 (15:32)

港島總區重案組第一隊刑事總督察謝子坤表示，案發於周二凌晨4時50分，當時有途人發現男事主在東邊街近皇后大道西大叫求救，其後離開的士，不支倒地，被送往瑪麗醫院搶救，延至上午6時17分不治，死者的右後頸有一條長7厘米、深2厘米的傷口，經法醫檢查相信由利器造成。

警：疑犯曾換衣服避追捕

警方事發後調派多個單位人員展開調查，從車CAM、附近酒店及店舖的閉路電視片段等，發現疑犯事發前在東邊街一間酒店步出，隨即登上事主駕駛的的士，約1分鐘後下車，向德輔道西方向逃去。警員其後在附近一幢大廈天台發現一個載有一把菜刀及一些衣物的袋，相信疑犯曾更換衣服圖避開警方追捕，再於同日下午登船前往南丫島匿藏。

重案組探員經深入調查及分析後，懷疑疑犯匿藏在南丫島，遂於昨日前往南丫島展開搜捕行動。至晚上警方接獲一名熱心市民電話，稱發現疑犯在榕樹灣附近一間士多外出現，水警及軍裝人員隨即前往搜捕。於晚上8時36分，於榕樹灣一間士多外拘捕涉案的31歲姓蔡混血男子。

疑犯被捕時無反抗

疑犯被捕時並無反抗，身上沒有武器，亦沒有表面傷痕，探員在士多附近草叢位置發現一個膠袋，內有一把長約9厘米的摺刀及一件防刺背心，暫未知是否與案有關。警員在疑犯附近另亦發現酒精飲品。

警方初步調查相信疑犯單獨犯案，與事主並不相識，沒有精神病紀錄，正調查其犯案原因，以及是否有人教唆或協助疑犯匿藏。

謝子坤稱，的士的車CAM並無拍攝到案發經過，仍未知疑犯上車1分鐘內發生何事，但得悉事發時有途人及其他車輛經過，呼籲如有目擊者或其他車CAM拍攝到事發經過，可聯絡警方提供相關資料。

南丫島外籍居民：坐疑犯旁 同時上網查照片

居於南丫島的外籍女子Tracy昨晚（13日）在社交網站表示，下午2時及傍晚6時半都見到疑犯，並和他聊天，其中在傍晚的對話中，她突然有所警惕，故一邊坐在他旁邊，一邊上網查找疑犯照片。她坦然當時感覺有點害怕，之後便報了警。

而在疑犯被捕士多對面居住的外籍人士Laura表示，其工人見疑犯坐在士多對開，躲在雨傘下，坐了一整天，他看上去較有攻擊性望住其他人，故不敢與他談話，讓他自己一個人。Laura稱傍晚有人認得疑犯而報警，之後見大批警察到場，並將疑犯拘捕，坦言感覺十分害怕。

另一名姓曾居民稱聽鄰居說疑犯躲在南丫島，故出門想了解情況，當時疑犯已被拘捕。該名居民稱不覺驚及危險，又稱南丫島是「安全島」，發生任何罪案都會很快破案，「唔匿得去邊，因為個島好細。」

警翻看閉路電視 查疑犯逃走路線

今日（14日）中午12時許，兩名重案組探員到疑犯西環第二街住所大廈地下一間店舖，翻看案發當日閉路電視，以調查疑犯案發後的逃走路線，探員逗留個多小時離去。

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