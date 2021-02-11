港大要求移走國殤之柱　學苑前總編：校方舉動無謂　憂校內政治敏感物件漸消失 (18:56)

香港大學要求支聯會今日（13日）5時前移走《國殤之柱》，否則視為放棄。現場所見，有約20名市民在熱帶氣旋「圓規」吹襲下，仍前來《國殤之柱》附近觀察。港大並沒有在「死線」移走雕像，亦未見校方在附近設置圍板，《國殤之柱》遠處只有兩三名保安，他們亦有拍照記錄現場情況。
港大《學苑》前總編輯呂昊峻認為校方舉動「無謂、多餘」，質疑港大高層需要向國家效忠或有政治表態。他擔憂今次移走《國殤之柱》只是「開先例」，日後校內政治敏感的物件會慢慢消失，舉例明年能否重漆太古橋，或其能否繼續存在都是未知之數。他認為校方日後會以與今次相同的手法處理這些事物，因此前來觀察，並指出大學是師生表達政治立場的地方，現在移走《國殤之柱》意味會抹殺這權利。
港大職員Miss IB（化名）認為，天文台今天發出八號風球，港大為移走《國殤之柱》定下死線並不合理；又質疑雕像屬於港大學生，但校方從沒聽從學生意見。其友人、38歲中大外籍職員Miss AF（化名）則形容，港大今次的處理手法「所有可能做錯的事，他們都做錯了」（everything they could do wrong, they have done it really wrong），認為《國殤之柱》代表港大擁有的學術自由。