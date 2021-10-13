的士司機西環遭割頸亡　消息：警南丫島拘捕疑犯 (21:00)

警方今日再發相通緝涉案約1.8米高的混血男子。警方相信疑兇極度危險，不排除有暴力傾向，呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，致電28607817或97091695與調查人員聯絡。

警方正通緝一名白皮膚、黑髮男子，他年約30至35歲，身高約1.8米，案發時身穿短袖黑色T恤、深色短褲及深色波鞋。

據了解，被通緝的蔡南生（Matthew）是一名在南非出生的混血兒。他涉在網上聲言欲效法美國槍擊案，於2019年10月被警方登門拘捕，警方在其住所檢獲兩把刻有「my elf weapon」的刀。東區法院同年12月審理該案，當時控方認為未能證實被告持刀作非法用途，撤回控罪，被告當庭獲釋。

庭上透露，其同住叔叔懷疑蔡南生有精神病，蔡南生曾被還押小欖精神病治療中心約兩星期，及後控方索取醫療報告，認為被告沒患精神病，只是想法較偏激。翻查蔡南生社交平台，他自稱軟件開發員，並自稱是行動主義者（activist）及被「腦部控制」的受害人，聲稱被人以科技遠端控制大腦。