港區國安法｜聯合國人權專家對鄒幸彤被捕表關切　稱國安法不符國際法　律政司：不應評論待決案件 (19:17)

律政司回應稱，基於迴避待決案件的法律原則，任何人都不應評論司法程序尚在進行的案件；又表示制定《港區國安法》是合法行使國家主權及符合國際上維護國家安全的做法，律政司檢控人員必定依法處理危害國家安全犯罪案件。律政司強調，《基本法》、《港區國安法》及《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的有關規定，保障被告人享有公平審訊的權利。

人權專家認為，恐怖主義和煽動叛亂的指控被不正當地行使以扼殺基本權利，該些權利受國際法保護，包括言論和意見自由、和平集會自由以及參與公共事務的權利。專家又對《港區國安法》有關「外國代理人」資格界定表示關切，呼籲中方確保各協會能夠尋求、接受和使用來自外國或國際來源的資金，沒有不適當障礙。

人權專家表示，《港區國安法》引發對公平審判的擔憂，法官拒絕鄒幸彤保釋，理由是如果她被釋放，將繼續威脅國家安全；法官還拒絕取消報道限制，否則不符合司法利益。專家敦促立即廢除並獨立審查《港區國安法》，以確保其符合人權和國際法。

（聯合國網站）