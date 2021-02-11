港區國安法｜聯合國人權專家對鄒幸彤被捕表關切　稱國安法不符國際法　律政司：不應評論待決案件 (19:17)

【19:17更新】由聯合國人權理事會任命的4名人權專家，周二（12日）對前支聯會副主席鄒幸彤被控煽動顛覆和擔任外國代理人而被捕深表關切。人權專家以詳細書面分析，向中國政府表達對《港區國安法》的關切，強調該法根本不符合國際法和中國的人權義務。
律政司回應稱，基於迴避待決案件的法律原則，任何人都不應評論司法程序尚在進行的案件；又表示制定《港區國安法》是合法行使國家主權及符合國際上維護國家安全的做法，律政司檢控人員必定依法處理危害國家安全犯罪案件。律政司強調，《基本法》、《港區國安法》及《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的有關規定，保障被告人享有公平審訊的權利。
人權專家認為，恐怖主義和煽動叛亂的指控被不正當地行使以扼殺基本權利，該些權利受國際法保護，包括言論和意見自由、和平集會自由以及參與公共事務的權利。專家又對《港區國安法》有關「外國代理人」資格界定表示關切，呼籲中方確保各協會能夠尋求、接受和使用來自外國或國際來源的資金，沒有不適當障礙。
人權專家表示，《港區國安法》引發對公平審判的擔憂，法官拒絕鄒幸彤保釋，理由是如果她被釋放，將繼續威脅國家安全；法官還拒絕取消報道限制，否則不符合司法利益。專家敦促立即廢除並獨立審查《港區國安法》，以確保其符合人權和國際法。
（聯合國網站）