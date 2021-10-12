南生圍蠔洲路、林村社山申土地共享　7環團反對　憂建高樓影響生態 (20:33)

根據已提交的申請內容，新地計劃在元朗蠔洲路一幅約5.9公頃用地，興建9幢大廈約4090伙單位，料可容納約1.05萬人；恒地與會德豐則計劃在大埔林村社山一幅約19.3公頃用地，興建28幢大廈逾1.21萬伙單位，料可容納約3.4萬人。

世界自然基金會香港分會、長春社、香港鄉郊基金、香港觀鳥會、創建香港、綠色力量及嘉道理農場暨植物園今日發表聯合聲明，表明不支持該兩宗申請。

7個環團在聲明表示，新地的申請地點，即元朗蠔洲路位處南生圍核心濕地南面，本身亦有魚塘及河道，同時位於濕地緩衝區（WBA）內，WBA本為緩衝敏感及具國際重要性的后海灣濕地而設，亦為繁殖期的鷺鳥提供飛行通道，以進入濕地保育區（WCA）內的覓食地，非常關注新地擬議的高樓發展，將影響WBA原應發揮的緩衝作用，影響鷺鳥繁殖。

至於林村社山的擬議發展項目，環團估計會令整個林村谷的人口增加約1.75倍，稱目前該區主要為3層高村屋，若興建28棟大廈，必然會嚴重破壞區內景觀及影響生態。環團指出，擬議發展地點及周邊現存大量農地及河道，為不少具保育價值鳥種提供覓食及棲息地，包括在全球屬極危物種的黃胸鵐及易危的硫磺鵐，而且該處與社山具特殊科學價值地點（SSSI）的最短距離不足10米，憂慮發展的位置、高度及規模將干擾該區野生生物和生物多樣性。