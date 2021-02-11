疫苗獎賞｜機管局國泰送機票得獎名單出錯　有市民中獎7次　國泰道歉更正 (19:35)

本報查核得獎名單後發現，雖然得獎者姓名及電郵地址部分以星號取代，但仍顯示出有大量得獎者的資料相同，至少有兩人中獎多達7次。例如一名陳姓得獎者，相同姓名及電郵組合，同時被列為第6、1595、1631、3220、3256、4846、4881名得奬者；另一名姓Funabashi的人，同時被列為第17、1606、1642、3231、3267、4856、4892得獎者。本報另發現，重複得獎者主要集中在首5000人，名單上部分頁數的得獎者資料屬整批重複，例如第1592至1623與第1628至1659的得獎者資料完全相同，推算受影響者數以千計。

國泰航空接獲本報查詢後，至傍晚回覆表示已更正得獎名單，又稱根據是次大抽獎條款及細則，任何合資格參加者不得在是次活動中羸取多於一份獎品。國泰稱，已透過電郵個別通知2.5萬名國泰航空機票得獎者，並就有關得奬者名單問題所引起的不便表示歉意。