西環的士司機被殺　死者遺兩女一子　警發相通緝外籍男 (17:17)

死者十多名親友下午4時許，帶同一盒雞脾飯、生果及鮮花等重返現場拜祭，死者太太一度激動痛哭，需親友安慰。死者胞姐韋小姐表示，弟弟育有1子2女，分別為9歲、13歲及18歲，長女剛入讀中大，修讀會計相關課程，弟弟是全家經濟支柱。

韋小姐又稱弟弟是夜更司機，一般下午5、6時開工，凌晨4時許下班，相信案發時正準備交更，形容他生前見義勇為，曾做過大排檔及舖設電話線技工等。她又感嘆弟弟今年犯太歲，平時說話「較激」，料當時可能與乘客討論爭議性問題時，因意見不合發生口角，對方亦可能有精神病，造成今次慘劇。

48歲死者韋劍雄從事的士司機已有10多年，案發為清晨約5時，當時他在西環接載一名乘客，駛至東邊街近皇后大道西時，被人用利器割傷右頸近大動脈地方，傷口約7厘米長，1至2厘米深，韋大量出血，並落車叫救命，不久後陷入昏迷並倒臥在的士附近，送院後證實不治。由於現場有大量血跡，相信失血過多為致死原因，但仍有待驗證。

西區警區助理指揮官（刑事）冼國明稱，相信兇徒沿東邊街一條後巷進入梅芳街，並在一個公廁遺下染血的口罩及毛巾，警方出動警犬搜索，相信其沿梅芳街前往皇向大道西，再向正街方向逃走，由於現場環境非常複雜，警犬搜索至正街一帶停止。

冼國明稱，後續調查中發現兇徒曾出入附近一間酒店，警方亦在案發現場附近一個天台發現一個背囊，內藏一個染血口罩及25厘米長菜刀，相信菜刀與案件有關，調查仍然持續，警方不排除任何犯案動機，包括事前是否有糾紛、兇徒是否有精神病或他是否有極度兇暴傾向等。

警方正通緝一名白皮膚、黑髮男子，不排除他有混血血統，年齡約30至35歲，身高約1.8米，相信當時身穿短袖黑色T恤、深色短褲及深色波鞋，不排除他身上有武器。警方呼籲任何市民若見到疑兇，應留在安全地方，並在可行情況下與警方聯絡，可致電61480552或97091695聯絡西區重案組第二隊。

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