新冠肺炎｜港增4輸入確診3人帶變種病毒　全已打兩針疫苗 (17:30)

另外，防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名18歲男患者，居於何文田帝庭園7座。他9月29日在香港的檢測結果呈陰性，10月1日乘搭航班BA032離開香港前往英國。他於10月3日在英國抽取的樣本結果呈陽性，10月11日起出現病徵。他3月20日及4月10日於香港接種兩劑復必泰疫苗。他在金鐘金鐘道88號太古廣場二座31樓工作，最後上班日期為9月24日。

防護中心正與英國衛生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查和個案追蹤。男患者於潛伏期曾居住和工作的地點會納入強制檢測公告。

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