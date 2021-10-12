丁權上訴案終院押後裁決　鄉議局：丁權符合中英聯合聲明 (17:08)

有利害關係方為新界鄉議局，其代表御用大律師彭力克勳爵，透過視像會議陳辭時稱，《基本法》第40條列明「新界原居民合法傳統權益受保護」，新界原居民並非以不合法手段取得特權，而是受基本法保障，丁屋政策亦受該條例保障。彭力克續稱，上訴方引用普通法中的不平等待遇，惟彭力克反駁，1990年代時一直沒有人提出挑戰。

彭力克認為，傳統權益不用追溯至原居民於《新界條約》在1898年生效前所享有的權益。丁權屬傳統權益，符合《中英聯合聲明》的延續性。除《基本法》40條外，122條亦確立確認原居民的權益，稱「其父系為1898年在香港的原有鄉村居民，只要該土地的承租人仍為該人或其合法父系繼承人，原定租金維持不變」，故此他認為丁屋政策不論是否帶歧視性，亦屬合法合憲。

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