北區區議會通過要求羅庭德辭主席動議　羅庭德：唏噓【短片】 (15:10)

北區區議會今早（12日）舉行第9次會議，當然議員、上水區鄉事委員會侯志強提出臨時動議，要求主席羅庭德立即辭任，稱羅庭德在第一次區議會會議上的言論，有觸犯《港區國安法》嫌疑。羅庭德稱聽到侯志強一席話感唏噓，指出過去與鄉事委員會在民生議題上有不同合作，其從政理念及發言內容已清楚表達。無約束力動議最終在7票贊成、3票反對下通過。
北區區議會上月曾通過對羅庭德的不信任動議。侯志強在今日會議稱，羅庭德在第一次會議上曾表示要聲討警察，說出「光復香港 時代革命」口號及入主禮賓府奪取政權等，但他又宣誓愛國愛黨，是打倒昨天的自己，不知哪些說話才屬實。北區區議員宣誓儀式本月4日舉行，羅庭德的宣誓已獲監誓人民政事務局長徐英偉確定有效。
羅庭德回應稱，對侯志強提出臨時動議要求他辭任主席感唏噓。他展示與侯志強的數張合照，稱兩人在未有區議員宣誓及確認愛國者資格前，曾一起到菜園摘生菜及上電台節目；又說在新型冠狀病毒疫情口罩難求下，送了防毒面罩予侯志強。羅庭德指出，未來會繼續在現時崗位為北區居民服務，一如既往按區議會常規主持會議。
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