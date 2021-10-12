政府擬修例引入非本地醫生　港大中大醫科生：政府無法釋疑 (19:00)

食物及衛生局回覆查詢時則稱會面氣氛良好，政府代表解答學生關注的議題，包括如何確保特別註冊醫生的質素等，並重申政府會履行承諾，醫院管理局將為所有合資格本地醫科畢業生提供實習崗位，全數聘請通過實習的本地醫科畢業生，並為他們提供專科培訓。政府並已表明會與相關團體及組織，跟進支援專科培訓及特別註冊醫生在職評核機制等議題。

政府於8月底就《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》提出3項修訂，包括容許未實習港人非本地畢業醫科生來港受訓，涵蓋非香港永久居民的專科醫生經特別註冊來港，以及容許「有限度註冊」醫生循新途徑免試獲正式註冊。

港大學生會醫學會幹事會和中大學生會醫學院院會昨晚（11日）發聲明，稱醫學生代表提出多項關注，包括擔憂培訓學位和就業前景，同時對修訂的成效和必要性作質詢。兩學會表示，局方於會上多次以「行政細節容後商討」作回應，會在條例草案獲通過後，再與持份者商討如何執行，屆時將處理醫學生的關注事項。

兩學會指出，食衛局早已假設條例草案會獲通過，大多數醫科生「撤回草案，重新諮詢」的請求早已注定無法實現，學會承諾會繼續向社會各界反映醫學生的聲音。

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