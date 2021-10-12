西環的士司機遇襲傷重不治　警列謀殺案　追緝在逃外籍乘客 (13:33)

現場行人路邊及的士車廂均有大攤血迹，地上遺有行山扣勾著口罩及鴨舌帽。警方正追緝涉案外籍乘客。當時的士的咪表顯示約80元車資。

警方封鎖現場一帶及附近梅芳街公廁，大批重案組探員及機動部隊警員到場調查，警犬及鑑證科人員亦到場協助蒐證。

早上11時許，機動部隊警員兵分多路，分別到德輔道西208號及234號兩幢大廈登樓搜查，另有重案組探員及一隊機動部隊警員到東邊街一間酒店，手持盾牌上樓搜查，氣氛緊張。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強對事件感痛心，又稱過往夜更的士司機較容易遇襲，因不少乘客因醉酒失去理智及無理取鬧，提醒司機保持警惕，注意自己安全，避免與乘客有爭執，「要以忍為重，車資問題差少少就算，適當時候要搵執法人員解決」。

他又建議，的士車廂內可安裝閉路電視，當有事件發生時，可翻查天眼片段了解情況，若乘客知道有天眼，亦比較不敢亂來，惟過去因涉私隱問題未必可安裝，認為運輸署可制訂清晰指引予的士司機保障自己的同時，不會觸犯法例。他亦建議可在駕駛座與乘客中間安裝檔板，惟一旦發生意外，保險公司或會因車廂曾改建等原因拒絕賠償，促署方可與保險界商討，加強對司機保護。

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