休班警認營辦賭場　因投資失利欠債犯案　曾獲最佳警員獎 (20:01)

報稱公務員的被告、男警吳衍鋒（29歲）、無業江永琛（29歲）及學生黃俊朗（24歲），承認於2021年4月10日，在九龍觀塘道404號時運工業大廈14樓D室營辦賭場；以及身為控制受禁群組聚集的處所的人，明知而容許該受禁群組聚集進行。法庭將為3人索取背景及社會服務令報告再作判刑。

案中兩名女被告、即文員楊穎琪（24歲）及導師周衍彤（21歲）則承認協助管理賭場罪。另外，保險從業員楊梓豐（30歲）否認阻撓警務人員進入場所罪，排期於12月29日開審。

案情指出，警方於案發當日凌晨進行反賭博行動，惟嘗試進入涉案單位時，一度被人阻撓，入內後發現有4張撲克枱，每張枱各設一名荷官，另有約30名賭客。警方在場檢獲帳簿、907個籌碼及小量現金等，並發現該處正進行德州撲克賭博。首3名被告為賭場的負責人，其中男警吳衍鋒警誡下稱，他們會從每場賭局收取5%佣金，另黃俊朗警誡下稱賭場每日賺取約2萬港元。