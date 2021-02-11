地產經紀藏索帶囚5.5月上訴駁回即時服刑　上訴庭：寬鬆詮釋索帶用途無可厚非 (19:22)

上訴人為陳俊傑，本案涉及的《簡易程序治罪條例》第17條提到「其他適合作非法用途的工具，意圖將其作任何非法用途使用」。上訴方認為條例只涵蓋束縛人身、傷害人身和入侵房舍等三類用途，指稱原審裁判官認為索帶和束縛人身工具屬同類是錯誤的，稱索帶並沒該用途，一般只用來捆綁電線；認為意圖須與物件用途對應，理解時不能完全無限制。

高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴在判辭中表示，法庭自上世紀60、70年代起再沒採用上訴方對其用途的理解，近年詮釋變得極其寬鬆，處理反修例案時「更比比皆是」。上訴庭指出，條例原意是要懲治管有工具作犯罪用途的行為，包括性質明確、中性和泛指其他非法的工具。

上訴庭稱，以「時代釋義」作寬鬆詮釋無可厚非，能有效應對不法分子利用各種及新發明的工具犯案，以及需開放關於非法意圖的解釋配合。