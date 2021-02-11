挑戰丁權上訴終院今開審　上訴方稱丁屋政策歧視　港府反駁合法不代表沒歧視 (18:49)

高等法院前年裁定新界原居民以「私人協約」或「換地」方式在政府土地申建丁屋違憲，與訟各方提出上訴，上訴庭今年初裁定政府及鄉議局上訴得直，稱私人協約及換地方式申建丁屋合憲。司法覆核申請人郭卓堅申請上訴至終審法院獲批，案件今（11日）開審。代表上訴人郭卓堅的資深大律師李柱銘稱，丁屋政策帶歧視性，答辯方則重申合法不代表沒有歧視。

李柱銘陳辭時稱，《基本法》第40條列明新界原居民合法傳統權益受保護，惟丁屋政策重男輕女及帶歧視性；《基本法》25條及39條列明香港居民人人平等，故認為有關政策不合法。李柱銘舉例指出，除丁權外，原居民亦享有殯葬等八大權益。終審法院非常任法官岑耀信則質疑，條例在90年代起草或落實，此條例沒被指歧視而違法，問李柱銘是否引用普通法中的不平等條約，李柱銘表示同意，但補充稱要看上訴的時期 。

李柱銘又稱，傳統權益要追溯至原居民於《新界條約》在1898年生效前所享有的權益，惟當時沒有仔細列明哪些為原居民的傳統權益，或丁權是否傳統權益的一部分等。

代表答辯人地政總署署長、行政長官會同行政會議、律政司長的資深大律師余若海則表示，權益屬於「傳統」與否，取決於《基本法》在1990年頒布當刻，而當時丁權被視為傳統權益，故丁屋政策屬合憲，並重申合法不代表沒有歧視。