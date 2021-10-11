離島區議會主席漏報選舉開支　官接納因疏忽所致　准14天內修改申報表 (17:23)

申請人為余漢坤，答辯人為律政司長。判辭指出，余漢坤於2019年成功當選為離島區區議員，並於12月29日限期前向選舉事務處提交「選舉開支及接受選舉捐贈之申報書及聲明書」。去年2月，余漢坤接獲選舉事務處通知，指稱他申報選舉使用的兩輛車時有遺漏之處，即他有申報兩輛車的「汽油開支」，但無申報其「租借費用」。

申請方書面陳辭指出，當時余漢坤委託了女助理幫忙計算選舉開支及填表，而他是真誠相信該車輛是免費借來，後來經檢查才發現花了2800元租用，望法庭考慮他是因疏忽而出錯。律政司一方則認為，即使余漢坤將申報事宜託付他人，仍有責任確保申報資料正確無誤。

法官認為，余漢坤確實在期限內完成申報，從他申報的「汽油開支」已應清楚顯示他有使用涉事車輛，因此認為他並無意隱瞞有關費用，法官考慮上述因素，以及金額並非巨款後，接納本案是余漢坤疏忽引致。