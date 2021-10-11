「大三罷」管雷射筆罪成判入更生中心　男學生不服上訴遭原訟庭駁回 (17:37)

前年11月11日「大三罷」，警方晚上在屯門驅散示威者時截查一名男學生，他涉管有一支雷射筆，早前於裁判法院被裁定一項在公眾地方管有攻擊性武器罪成，被判入更生中心。他不服定罪提出上訴，上訴今（11日）於高等法院原訟庭被駁回。法官稱，上訴人在示威地點附近被捕，他當時當地管有雷射筆的唯一合理推論，是他擬或打算用它作攻擊性武器傷人，他逃離亦不代表示威已完全結束。

上訴人為甄振嵐（20歲），上訴方爭議他管有雷射筆的意圖，指出原審裁判官推論他曾參與屯門鄉事會路及或仁政街一帶的集結，但他被控在青賢街犯案，認為事前的集結不能用作定罪基礎，極其量只能推論他是否打算參與之後的示威。

上訴方又稱，裁判官推論雷射筆是攻擊性武器的基礎薄弱，表示無證據證明有後續集結發生，以及上訴人正逃往該處，而當時雷射筆和電池是分開擺放。

答辯人律政司則稱，上訴人被追至距離示威地點只有約150米的青賢街，加上雷射筆的配件齊全，組裝簡單快捷，推論他管有雷射筆是意圖傷人。

法官張慧玲在判辭指出，證人目睹上訴人與他人被防暴警追趕，上訴人沒作供解釋，故唯一及無可抗拒的合理推論是上訴人曾參與該示威。張官稱，前年本港發生重大社會事故，示威非單一事件。上訴人逃離示威現場，但不代表示威已完全結束，他示威時攜帶雷射筆，明顯是擬或打算用作攻擊性武器傷害警員。

張官不認同上訴方稱，上訴人逃離示威現場即他不再有意圖用雷射筆傷害他人，尤其相關證供也欠奉。張官表示，雖然雷射筆組件分開擺放，但組裝簡單快捷，並不影響上訴人的意圖，因此駁回上訴。