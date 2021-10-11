高級督察林婉儀墮海殉職　內地公安拘兩走私集團男成員　檢涉案快艇 (13:54)

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，與廣東省公安廳等內地執法部門展開聯合調查，內地公安拘捕兩名嫌疑男子，他們分別31及35歲，為一個龐大走私集團的成員，並檢獲相信是當時撞擊警艇的高速快艇。內地當局亦拘捕10多名走私罪犯，警方會續與內地部門追查及分析案件。

何振東講述事發經過稱，上月25日早上，兩艘水警小艇正在香港以西海面進行打擊走私及非法入境任務，至8時許在香港機場以西、與內地接壤水域一帶，發現一艘裝有6個舷外引擎的改裝快艇，正高速向香港水域行駛，時速達40至50海里，即約陸上72至78公里。船上有兩名男子，並載有以噸計的凍肉，水警小艇相信對方正進行走私活動，遂展開追截行動。

何振東續稱，兩艘水警小艇一前一後追截涉事走私艇，並亮起藍燈要求走私艇停下，惟走私艇無視警號，更突然90度急速轉彎，撞翻前方的水警小艇，包括林婉儀在內的4名水警墮海。後方水警小艇上前救援，惜未能尋回林婉儀。

水警小艇曾追截至超出香港水域

何振東承認，當時水警小艇追截至超出香港水域約300至500米的內地海域，「有時會過咗水域少少都唔奇，大家明白到水域無實際圍欄同標誌」。

意外後警方聯同內地海警局、本港海事處、政府飛行服務隊及消防展開搜救，事發兩日後尋回林婉儀遺體。何振東指出，經法醫初步檢驗，林婉儀死於遇溺。被撞翻的水警小艇有撞擊痕迹，包括右後方舷外機位置有大洞，左後方欄杆損毁、船底有大面積撞擊痕迹。

何振東多次感謝內地部門重視今次案件，又稱警務處長蕭澤頤上月底已與內地部門會面，商討高層次合作機制的細節。本港多部門上月底開始高調巡查走私熱點，共拘捕365人（22至56歲），其中35名男子涉海上走私，均有黑社會背景，並檢獲53艘疑用於走私的大馬力快艇。