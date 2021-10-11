清潔工強姦智障女成孕罪成囚6年4個月　官：不信被告不知她智力有問題 (13:13)

現年35歲清潔工前年和3名持殘疾證的朋友到海洋公園時，涉兩度觸摸智力水平屬邊緣的女教友私處，以及在商場殘廁強姦她，致她成孕並需墮胎。案件早前在高等法院審理，陪審團以大比數裁定被告一項強姦罪成，一致裁定兩項非禮罪罪名不成立，被告今（11日）被判監6年4個月。法官稱以事主庭上表現，不相信被告不知她智力有問題，又斥被告道歉沒有意義。

被告李煜明被控於前年7月23日，在黃竹坑海洋公園兩度非禮案發時36歲的女子X，以及同日在旺角新世紀廣場殘廁強姦X。

被告透過辯方律師於庭上向X表示，對涉案的性行為導致她懷孕深感歉意，惟暫委法官陳仲衡指出被告否認強姦罪，這對X而言並非有意義的道歉。辯方稱，希望X「有緣聽到就聽到，幫到幾多得幾多」。陳官表示，就X作供的表現，不信被告不知她智力有問題。

陳官引述辯方求情稱，被告與在泰國的未婚妻育有一名11歲兒子，為家庭支柱。陳官續稱，X的心理報告顯示她事後患上創傷後壓力症候群，她作供時表現痛苦，可見她承受的傷害極大，而她作供猶如再度揭起舊瘡疤。

陳官判刑時指出，被告強迫X替他口交，性交時沒使用避孕套並於X體內射精，致X需進行墮胎手術。X的總智商為78，智力屬邊緣水平，陳官表示，跟她接觸的人能輕易察覺，她亦容易被欺負及不懂保護自己，其後更患上創傷後壓力症候群。陳官以5年監禁為量刑起點，考慮上述因素加刑1年半，因被告初犯扣減2個月刑期，終判囚6年4個月。