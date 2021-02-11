警檢總值700萬元快艇及舷外機　拘3男 (18:59)

新界北總區反黑組總督察歐陽德表示，探員根據線報及經深入調查，上周四下午約4時，突擊搜查粉錦公路一個約2萬平方呎貨倉，在貨倉空地檢獲5艘快艇及懷疑用作維修舷外機的工具，包括電動螺絲批及電鑽，拘捕兩名進行快艇拆卸工程的23歲及24歲男子，其後再於貨倉的辦公室拘捕67歲男子，相信他負責看守貨倉。3人涉嫌干犯香港法例第60章《進出口條例》第14A條「為走私用途而建造船隻」。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

歐陽德稱，涉案貨倉面積約2萬呎，部分有鐵皮上蓋，相信為建造或儲存非法快艇的貨倉。探員在空地檢獲的快艇長約17米，船身沒有登記編號，部分快艇裝有4至5個大馬力舷外機，不排除各相關部門近期加強打擊走私活動，快艇被運至貨倉拆卸，再將組件分開運送以逃避追查。警方將繼續聯同各部門及機構打擊走私。根據《進出口條例》第14A條，任何人為作走私用途而建造的250總噸以下的船進行修理或維修，即屬犯罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。