警方破黑社會詐騙集團拘32人　520人被騙款5200萬 (13:28)

警方上周四（7日）起一連兩日展開拘捕行動，突擊搜查詐騙集團位於紅磡、荃灣及長沙灣的電話中心地點，其中警員進入荃灣電話中心時，該中心仍在運作。警方搜獲大量電話卡、推銷講稿、銀行卡及142部手提電話，並拘捕25人與低息貸款騙案有關，涉串謀詐騙，其中兩人為主腦，其餘為骨幹成員及電話中心職員，部分人有黑社會背景；另拘捕7人與「百分百擔保個人特惠貸款計劃」騙案有關，涉串謀洗黑錢。

商業罪案調查科總督察柯詠恩稱，詐騙集團已活躍超過1年，成員會假扮金融公司或本地大型銀行職員，以虛假金融網頁或隨機致電等方式，向事主推銷不同類型貸款，其中在低息貸款中，會要求事主向指定銀行戶口存入約10%保證金，當收到保證金後即失去聯絡。案件涉及520名事主，年齡介乎20至81歲，包括無業者、司機及家庭主婦，每宗涉款為3000元至185萬元不等。

財富情報及調查科總督察黎偉俊補充，警方7月接獲情報稱該集團利用虛假資料、入息證明及僱員紀錄等，向其中一間參與「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的虛擬銀行作出計劃申請，涉及貸款額280萬元，當中最少35宗申請有相同銀行交易紀錄及入息證明等。他稱騙徒今年6月起接觸多名事主聲稱可代申請計劃，開設虛擬網站誘使事主開設虛擬銀行戶口，要求事主提供個人資料，並利用該些資料製造虛假紀錄去申請計劃。

黎偉俊稱，騙徒取得貸款後，將該筆款項轉到8名傀儡成員操控的12個傀儡戶口中，部分款項則匯到外地，警方在行動中亦在電話中心發現與計劃相關的資料及文件，警方已拘捕其中7名傀儡成員。

政府今年4月起推出該計劃為失業者提供低息貸款，計劃申請期已延至明年4月，至今年9月底已批出3.12萬宗申請，批出22億元，平均每宗約6.94萬元。