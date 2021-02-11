眾新聞稱鄧炳強拒保證《基本法》23條「不以言入罪」　保安局斥誤導市民表遺憾 (16:15)

昨日記者會上，眾新聞記者指出，政府在2003年處理23條立法時曾說過不會「以言入罪」、會遵守《約翰內斯堡原則》，問鄧炳強會否承諾政府未來處理23條時，會遵守《約翰內斯堡原則》。鄧炳強回應說，當局執法除了看行為，也看意圖，「你係咪就咁講一句嘢就會入罪呢？當然我哋會睇究竟你有無意圖去犯你所講嘅罪行。我諗你唔能夠簡單就咁講你嗰四個字（以言入罪）就話係。」他續說，當局一定要有充分證據，而律政司也會詳細研究是否有足夠證據去檢控，形容不是草率決定。

其後，記者追問鄧炳強《約翰內斯堡原則》是否不適用，他一度錯誤回應有關網絡安全的問題，稱這個原則「我相信都係會適用」。後來記者澄清是問23條立法時，《約翰內斯堡原則》、即不會以言入罪的原則會否適用，鄧炳強說已回答過，「唔係就咁講一句嘢就算，除咗我哋拘捕，律政署（律政司）會睇證據係咪檢控，所以我相信唔會出現你剛才所講嘅情況」。他未提承諾或保證。

眾新聞其後發表一篇題為〈鄧炳強拒保證23條不以言入罪 03年港府曾明言不禁非暴力手法〉的報道，稱鄧炳強「拒絕承諾立法時會遵守保護表達自由的《約翰內斯堡原則》」。

保安局發言人今午表示，鄧炳強在記者會上回應有關23條立法會否以言入罪時，已清楚解釋檢控不是草率決定，並非一句說話就可以入罪。發言人稱，多間媒體相關報道亦與鄧炳強上述說法相符，批評眾新聞稱鄧炳強拒絕保證23條立法不以言入罪，「實屬誤導」，對此表示遺憾。

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